Путин отреагировал на ультиматум США по договору о ракетах

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

США не предоставили доказательств нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о выходе США из Договора через 60 дней в случае невыполнения его условий Москвой, передает ТАСС.

"Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать", - приводит агентство слова Путина.

Российский президент подчеркнул, что при этом "как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется".

"Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем", - заключил он.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.

Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.