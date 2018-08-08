"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине

Владимир Путин

Российские власти окончательно убедились в том, что силой оружия осуществить завоевание Украины крайне сложно и решились воплотить в жизнь вариант с приходом к власти в Киеве прокремлевски настроенных политиков.

Соответствующее мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, сообщает портал «Факты». «Я считаю, что реализация такого плана уже началась», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что, помимо экономической невыгодности ведения войны на Донбассе, Россия постоянно подвергается ударам по своей, и так подмоченной сверх всякой меры, репутации. По этой причине Кремль хочет получить политический контроль над всей Украиной.

«Война на Донбассе обходится сейчас России не менее миллиард евро за год. Спонсорство пророссийских сил объективно будет стоить дешевле», — пояснил генерал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин придумал план по Донбассу.