Путин придумал план по Донбассу, и он очень опасный

Виталий Портников

Публицист, журналист

21 июля 2018, 06:46

Разговоры о том, что "на самом деле" Путину не нужен Донбасс - цивилизационное непонимание России и русских.

Путин придумал план по Донбассу

Одно из предложений, которое Владимир Путин сделал Дональду Трампу во время их встречи в Хельсинки, касалось проведения на оккупированной Россией территории Донбасса "референдума", по результатам которого жители должны высказаться о будущем статусе территории. При этом Путин явно не хочет, чтобы это предложение долго оставалось конфиденциальным.

Мы узнали о нем не от американской стороны, а от неких людей, которые присутствовали на встрече Путина с послами Российской Федерации. Такие встречи с дипломатами, как правило, сугубо конфиденциальны. И эта информация - никакая не утечка. И исходит она, конечно же, не от послов, которые решили рискнуть положением и заложить начальство. Это - информация самой президентской администрации, которая таким образом хочет вбросить ее в публичное пространство и заставить обсуждать.

Кроме того, российской стороне важно продемонстрировать, что Трамп идею референдума не отверг. Что он готов над ней размышлять. То есть то, что с точки зрения президента Соединенных Штатов статус оккупированных территорий может быть изменён, их можно будет отторгнуть от Украине и присоединить к России или сделать формально "независимыми" республиками. И с российской точки зрения это - не шутка. Ведь если Соединенные Штаты выступали за провозглашение независимости бывшей сербской автономии Косово, то почему они не могут признать Крым и Донбасс?

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Тем, кто находится внутри украинской политической парадигмы, эта идея Путина покажется простой пропагандой, попыткой сыграть в конструктивность. Но на самом деле это реальность и есть. Россия действительно хочет нормализации отношений с Соединенными Штатами. Но при условии восстановления своего влияния на Украину и сохранения за собой контроля над Донбассом (Крым даже не обсуждается). Никаких других вариантов в Москве даже не рассматривают.

Именно поэтому все разговоры о деоккупации - это химера. А разговоры о том, что "на самом деле" Путину не нужен Донбасс - цивилизационное непонимание России и русских.

Что значит не нужен Донбасс? А Южная Осетия Путину нужна? А Приднестровье? А в самой России - что, ему так нужна Чечня, например? А Курилы - просто необходимы? На Западе и в Украине не понимают элементарного. Территория, на которую ступил сапог русского солдата, должна оставаться российской столько, сколько есть возможность эту территорию удерживать.

И никто в России - от президента до последнего обывателя не собирается эту концепцию пересматривать. Потому что не будет этой концепции - не будет той России, которую мы знаем.

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Именно поэтому референдум может казаться Путину одним из эффективных выходов из украинского кризиса. Он легитимизирует российское присутствие, дает возможность Трампу сохранить лицо - ведь народ же захотел! - и дальше договариваться с Путиным по более серьезным вопросам. А то, что народ "захочет", думаю, всем ясно. На таком "референдуме" 90 процентов участников "проголосует" хоть за независимость, хоть за присоединение, хоть за полет на Марс всем Донбассом. Что напишут в бюллетене - за то и "проголосуют".

Да, такой подход не выглядит с нашей точки зрения реалистичным. Но от этого он не становится менее опасным. Потому что такие предположения - как ржавчина, которая разъедает сталь. И не только сталь международного признания территориальной целостности Украины, но и сталь самого отношения украинцев к этой целостности.

Уверяю вас, уже завтра - если не сегодня - на контролируемых из Москвы украинских телеканалах появятся "эксперты", которые будут говорить о "ненужности населения, которое выскажется за Россию", о возможности "обменять Донбасс и Крым на вступление в НАТО и ЕС" и заодно "помириться с Россией". Раз они хотят - пусть уходят, а мы опять будем жить хорошо. Зачем нам война, нам нужен мир! Зачем нам этот Донбасс? Ничего не напоминает?

И не нужно тешить себя иллюзией, что у многих наших сограждан такие идеи найдут менее серьезный отклик, чем у Дональда Трампа.

Виталий Портников, журналист, для Espreso

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Донбасс Виталий Портников Дональд Трамп Владимир Путин
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