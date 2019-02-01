Политолог объяснил, почему Украине "не светит" возврат оккупированного Донбасса

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Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что Путину и его кремлевскому окружению выгодно существование террористических группировок "ЛДНР" − как мощных факторов, тормозящих развитие Украины.

"Мне кажется, ситуация будет сохраняться, потому что останавливать этот процесс Кремлю не с руки. Ему гораздо удобнее иметь "ЛНР" и "ДНР" формально в Украине с тем, чтобы постоянно поддерживать напряжение и мешать ее экономическому развитию. Практика показывает, что такого рода самопровозглашенные и никем непризнанные территориальные образования существуют десятилетиями", − высказал он свое мнение в колонке на "Главреде".

Кроме того, Орешкин твердо убежден, что возврат оккупированных районов Донбасса официальный Киев не сможет осуществить в ближайшем будущем.

"Вернуть назад эти территории в ближайшей перспективе Украине не "светит". Что бы там ни говорили киевские власти, они прекрасно понимают, что возврат "республик" под украинскую ответственность будет им крайне невыгоден - они получат три миллиона оппозиционно настроенных людей и будут вынуждены платить за "разбитую посуду" в течение прошедших пяти лет", − полагает политолог.

Как высказался Орешкин, главный выгодоприобретателем от самого факта существования группировок "ЛНР" и "ДНР" − Владимир Путин.

"Ему [Путину – "Главред"] выгодно, чтобы "ЛНР" и "ДНР" формально считались зоной ответственности Украины при том, чтобы де-факто и власть, и военные структуры зависели от Кремля. Такая ситуация, по большому счету, устраивает Москву. Путин не захочет и не сможет кооптировать [добавлять в состав государства − "Главред"] эти территории в состав России", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков анонсировал полицейскую операцию по возврату Донбасса без сил ВСУ. Позднее бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как заставить Путина уйти с Донбасса.