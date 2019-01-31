Почему возврат Донбасса Украине не светит

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

31 января 2019, 06:57

Кремлю выгодно существование двух "республик", мешающих развитию Украины.

Порошенко Путин
Владимир Путин и Петр Порошенко / скриншот

Война на Донбассе в формате чисто войсковой операции уже не существует. То, что там происходит, называется завуалированным конфликтом. Это котел, в который в нужный момент можно подбросить дровишек или притушить огонь под ним.

Мне кажется, ситуация будет сохраняться, потому что останавливать этот процесс Кремлю не с руки. Ему гораздо удобнее иметь "ЛНР" и "ДНР" формально в Украине с тем, чтобы постоянно поддерживать напряжение и мешать ее экономическому развитию. Практика показывает, что такого рода самопровозглашенные и никем непризнанные территориальные образования существуют десятилетиями.

Показателен пример Северного Кипра – он не признан никем, кроме Турции, но существует в таком виде уже лет 50. Живет ни шатко, ни валко, явно отстает от европейской части Кипра. Я бывал и там, и там, сравнивал: Южный и Северный Кипр – это две разные вселенные. То же самое касается Приднестровья. Уже 25 лет это гниющая территория: войны там нет, мира тоже нет, территория не признана, развиваться не может. Аналогичная ситуация – с Нагорным Карабахом. Нечто похожее будет в "ЛНР" и "ДНР". Вернуть назад эти территории в ближайшей перспективе Украине не "светит".

Читайте такжеЧто не так с новым мирным планом по ДонбассуЧто бы там ни говорили киевские власти, они прекрасно понимают, что возврат "республик" под украинскую ответственность будет им крайне невыгоден - они получат три миллиона оппозиционно настроенных людей и будут вынуждены платить за "разбитую посуду" в течение прошедших пяти лет. На них ляжет вся ответственность за эту территорию. Это будет дорого стоить. А голосовать тамошние избиратели все равно будут против киевской власти по понятным причинам.

Да и физически не удастся вернуть эти территории. Обещания вернуть Донбасс за год мне кажутся сказками - прежде всего, потому что нет ресурсов. К тому же, если начнутся "горячие" военные действия со стороны Украины, это будет большим подарком для России.

Так что, во-первых, сама Украина на это не пойдет, у нее нет ресурсов, а во-вторых, западные партнеры Украины не поддержат такие действия. Ресурсов для обострения нет и у Путина: у него на внутреннем рынке очень много проблем с деньгами, а война – это крайне дорогое удовольствие. То есть ни с одной, ни с другой стороны реальных возможностей для усугубления военных действий нет.

В то же время завязать, остановить, каким-то образом зафиксировать эту ситуацию, пока Путин у власти, возможностей не будет. Ему выгодно, чтобы "ЛНР" и "ДНР" формально считались зоной ответственности Украины при том, чтобы де-факто и власть, и военные структуры зависели от Кремля. Такая ситуация, по большому счету, устраивает Москву.  Путин не захочет и не сможет кооптировать эти территории в состав России.

Так что нужно понимать разницу между патриотическими разговорами с обеих сторон и реальностью.

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ДНР Россия Украина ЛНР Нагорный Карабах Приднестровье Владимир Путин Дмитрий Орешкин
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