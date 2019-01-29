Россия уничтожает Украину просто на глазах у Запада - Atlantic Council

29 января 2019, 14:18

Запад не готов дать адекватный и решительный ответ на российскую агрессию.

Война на Донбассе
Война на Донбассе / Крым.Реалии

Война России против Украины длится уже шестой год подряд, но многие продолжают отрицать истинную природу конфликта. В международном сообществе все еще широко распространено нежелание признать глобальное значение агрессии Владимира Путина, что стирает видимую грань между жертвой и агрессором.

Подобный страусиный подход к реалиям нового российского империализма был продемонстрирован во время недавнего визита министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Киев, где он призвал "все стороны внести свой вклад в деэскалацию". Об этом идет речь в аналитической публикации Питера Дикенсона на Atlantic Council.

Читайте такжеПутину нужно смириться - одну игру в Украине он уже проигралМаас не одинок в своих суждениях. С самого начала российской агрессии весной 2014 года международные призывы к обеим сторонам конфликта к деэскалации звучали очень часто. Кремль, в свою очередь, настоятельно продолжает отрицать свою причастность, что создает некую двусмысленность, которая и лежит в основе путинской гибридной войны. Тем не менее, то, что должно быть на первых полосах мировых изданий, как первый случай агрессии в Европе после Второй мировой войны, сейчас пытаются всячески замолчать, чтобы освободить Запад от намерения дать адекватный и решительный ответ.

Российско-украинский конфликт совсем не выглядит, как пограничный, а имеет все черты длительной военной кампании. Об этом свидетельствуют ряд российских военных баз вдоль украинской границы, а также перенаправление российских железнодорожных линий и другие изменения в армейской логистике. Все это неизменно указывает на подготовку к будущим наземным операциям против Украины. В последние месяцы Москва также усилила контроль над Азовским морем и юго-восточным побережьем Украины, одновременно пытаясь окружить страну с севера путем значительного усиления военного присутствия в Беларуси.

Медленное, но неуклонное удушение Украины происходит у всех на виду.

Почему это не вызывает срочного международного ответа, - такой риторический вопрос возникает у Питера Дикенсона. По его мнению, отказ Запада признать масштабы российских имперских амбиций в Украине не является исключительно продуктом гибридной военной хитрости и преднамеренной геополитической слепоты.

Это также вопрос невежества и заблуждений. Глубина негодования России по поводу ухода Украины из ее орбиты просто непостижима для современной западной аудитории, которая более склонна полагать, что русские широко разделяют их ценности. Большинство жителей Запада выросли вполне довольными идеей отступления от империи, рассматривая ее как неизбежный процесс. Немногие могут начать понимать, что россияне готовы пожертвовать своим уровнем жизни, в погоне за архаичными колониальными завоеваниями.

Читайте такжеПутин сам заставит действовать Европу жестчеЕще с 1991 года Запад изо всех сил пытался осознать огромные геополитические последствия независимой Украины и обычно рассматривал страну как незваного гостя. Поразительно, но даже сейчас, после двух продемократических революций и пятилетнего вооруженного конфликта в поддержку западной интеграции, Украина по-прежнему прочно застряла на постсоветской "ничейной земле" с дорожными картами на пути к членству в ЕС и НАТО.

"Призыв Украины к компромиссу с русским захватчиком не только морально предосудителен. Это также стратегически глупо. Пока война в Украине не закончится, это противостояние будет продолжать обостряться. С тех пор, как РФ напала на Украину, она расширила свои гибридные военные действия от Сирии до президентских выборов в США в 2016 году. Африка также сейчас становится новым театром холодной войны вместе со всеми усилиями Кремля по подрыву демократического процесса на Западе. Тем не менее, все дороги все еще ведут в Киев", – считает Дикенсон.

Гибридная война Путина в Украине остается в эпицентре глобального конфликта, и сейчас борьба вступает в решающий период. Украина проведет президентские и парламентские выборы в 2019 году, и оба эти события могут укрепить исторический поворот страны к евроатлантической интеграции. Избрание другого прозападного президента и парламента станет сокрушительным ударом для российских имперских амбиций и может убедить Кремль рассмотреть более радикальные меры.

Поэтому, в ближайшие месяцы любые разговоры о деэскалации должны быть заменены четкой и недвусмысленной поддержкой Украины с целью ее защиты от российской агрессии.

Ранее Командующий объединенных сил Сергей Наев заявил, что Россия готовится к полномасштабной военной агрессии против Украины. В частности, РФ существенно нарастила численность военных сил на границе.

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