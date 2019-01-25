Россия готовится к нападению на Украину – глава ООС

25 января 2019, 18:30

Украина готова к нападению, заверил он.

Сергей Наев
Наев: Россия готовится к полномасштабной агрессии против Украины / Униан

Командующий объединенных сил Сергей Наев заявил, что Россия готовится к полномасштабной военной агрессии против Украины. В частности, РФ существенно нарастила численность военных сил.

"Во-первых, они увеличили численность своих войск в этом районе. Например, там, где на базах у российско-украинской границы было восемь батальонных тактических групп, сейчас они увеличили этот показатель до 12 в районе моей ответственности. Они также значительно увеличили количество самолетов, готовых действовать с аэродромов на их стороне границы в Донецкой области", – цитирует главу ООС Kyivpost.

При этом Украина готова к нападению, заверил он. "…мы будем защищать каждую часть нашей территории, и мы имеем возможность это делать довольно решительно", – отметил Наев.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что широкомасштабная агрессия России против Украины сегодня невозможна, поскольку повлечет слишком большие издержки для путинской вертикали власти.

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Россия Украина нападение войска Сергей Наев ООС
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