Аваков анонсировал полицейскую операцию по возврату Донбасса без ВСУ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без привлечения армии.

"В ближайшее время мы надеемся и есть шансы на то, что путинский режим будет вынужден уступить международному давлению (механизму санкций), и мы вернем свои оккупированные территории", - сказал Аваков в ходе форума "Формула безопасности Украины. Продолжение", трансляцию которого ведет МВД Украины в Facebook.

По его словам, для проведения такой операции не нужно привлекать одновременно 40 тысяч миротворцев ООН, достаточно будет двух тысяч. "Технически, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - пояснил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии" заявил о том, что Украину ждет развал в случае, если она воспользуется мировым футбольным первенством в РФ ради наступления свой войск в зоне военного конфликта на Донбассе. "Если это случится, думаю, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - сказал Путин.