В Конгрессе США предложили ударить новыми санкциями по Северному потоку-2

Северный поток / Nord Stream 2 AG

Законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток - 2, разработан в Конгрессе США.

С соответствующей законодательной инициативной выступил сенатор от Республиканской партии Энди Барр, который предложил запретить въезд в США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к трубоукладочным судам, занятым при строительстве газопровода.

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе", - подчеркнул конгрессмен.

Читайте также"Подарок" от Дании: Северный поток-2 влетит России еще в несколько сотен миллионов евроВ опубликованном на сайте конгрессмена документе сказано, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

Барр добавил, что строя Северный поток-2 Россия расширяет свое влияние в Европе и администрации Трампа следует разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".

Напомним, Северный поток-2, который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%.