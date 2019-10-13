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В Германии пообещали достроить Северный поток-2

13 октября 2019, 18:59

В Берлине констатируют, что остановить строительство невозможно.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр констатировала, что Северный поток-2 однозначно будет достроен / Reuters

Министр обороны Германии и президент ХДС Анегрет Крамп-Карренбауэр посетовала на отсутствие возможностей для остановки строительства Северного потока-2.

"Северный поток 2 - сложный проект. Я это точно знаю ... Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключеные договора, строительство Северного потока-2 все еще может быть прекращено", - заявила она во время визита в Ригу, сообщает Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауер отметила, что Германия ведет переговоры с Россией, в которых оговаривает в контексте данного вопроса интересы стран Восточной Европы. По ее словам, в данном вопросе Москва ненадежный партнер. Однако, почеркнула чиновница, Северный поток-2 однозначно будет достроен.

Как ранее сообщалось, Дания не спешит с разрешением на строительство газопровода Северный поток-2, проект становится дороже с каждым днем для компании Nord Stream 2.  

Напомним, президенты США и Польши – Дональд Трамп и Анджей Дуда – провели встречу в Нью-Йорке перед началом сессии Генассамблеи ООН, во время которой обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода Северный поток - 2.

Как известно, Северный поток-2, который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен более чем на 70%. Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Напомним, США рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против России в связи с реализацией проекта газопровода Северный поток-2.

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