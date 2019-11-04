В Нафтогазе озвучили альтернативные варианты использования украинской ГТС

Украинская ГТС без дела стоять не будет / УНИАН

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.

По словам Витренко, отсутствие транзита российского газа будет означать потери для украинской экономики и сделает более критичными риски безопасности.

"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы транзит сохранить", – отметил он в интервью 24 каналу.

В то же время огромным риском для Украины является запуск Северного потока-2, так как в этом случае транзита российского газа через территорию Украины не будет вообще.

Читайте такжеСанкции не помогут: в США решили подсобить Украине остановить Северный поток-2Витренко также добавил, что если Киев и Москва не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС, ее можно будет использовать для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа. В частности, туда могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, которую выработали из возобновляемых источников. Кроме этого, украинская ГТС может выступить в роли своеобразного энергетического моста между Румынией и Словакией с Польшей. Однако в этом случае оба альтернативных варианта использования ГТС Украины не будут приносить столько же доходов, сколько приносит транзит российского газа.

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Напомним, Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины направила в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене, чем он платит по реверсу. Однако, для этого нужно выполнить одно условие. В частности, по словам Путина, Киеву нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору - как со стороны Нафтогаза, так и со стороны Газпрома.