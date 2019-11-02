Дело на $12 млрд: Нафтогаз ударил новым иском по Газпрому

Газпром "напал" на Нафтогаз, подчеркнул Юрий Витренко / УНИАН

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины направила в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд.

"Отправили в стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречных исковых требованиях". Напомню, что это Газпром "напал" на Нафтогаз, и поэтому мы защищаемся — ещё 18 апреля 2018 года Газпром обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража… Финансовый эффект — более $12 млрд", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он также раскрыл подробности нового обращения Нафтогаза в Стокгольмский арбитраж.

"Количество страниц только основного текста нашего Заявления превышает 500 страниц. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений", - подчеркнул Витренко.

Читайте такжеВ Нафтогазе ответили Газпрому: анонсировали иск на $11 млрдПо его словам, Нафтогаз в 2021 году рассчитывает на принятие решения по новому арбитражу. Он также пояснил, что в настоящее время Газпром хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, потому что считает, что он накладывает неразумно чрезмерные обязательства.

"Речь идет о контрактном обязательстве Газпрома предоставлять для транзита не менее 110 млрд куб в год. Финансовый эффект - примерно 6 миллиардов долларов. Нафтогаз обратился в арбитраж 6 июля 2018 года с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 года (дата обращения к Газпрому о пересмотре тарифа) до окончания контракта (1 января 2020 года) и компенсации за невыполнение Газпромом обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года (за предыдущие годы нам присудили компенсацию в предыдущем решении арбитража). Как и в отношении пересмотра тарифа, так и по компенсации за недопоставку речь идет о последствиях действий самого Газпрома", - добавил Витренко.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.