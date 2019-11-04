У Путина отличились громким заявлением о Северном потоке-2

Дмитрий Песков прокомментировал строительство Северного потока-2 / REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода Северный поток-2, отметив, что оно не было жизненно важным для реализации проекта.

"Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого", - заявил Песков на пропагандистском телеканале Россия 1.

По словам, пресс-секретаря Путина, Северный поток-2 - выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".

Читайте такжеСеверный поток-2 и Дания: Зеленский признался, что от кого зависит

Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины. Также он сообщил, что в случае запуска Северного потока-2 транзита российского газа через территорию Украины не будет вообще.