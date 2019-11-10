Польша обвинила ЕС в финансировании российского вооружения из-за Северного потока-2

Матеуш Моравецкий раскритиковал Северный поток-2 / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Евросоюза фактически финансируют российское оружие и оборонную отрасль, поддерживая строительство газопровода Северный поток-2.

В интервью Financial Times политик признался, что разочарован позицией партнеров.

Он добавил, что сильной поддержкой газопровода со стороны ключевых участников ЕС является пугающей и на Северный поток-2 уходят европейские деньги, которые выплачивают все члены союза.

Моравецкий добавил, что приветствует сотрудничество с Россией, если она будет мирной и демократической страной. Однако он считает, что сейчас государство ведет себя агрессивно, особенно по отношению к приграничным странам.

Напомним, в Управлении защиты конкуренции и прав потребителей Польши высказались относительно российского газопровода Северный поток-2. В ведомстве анонсировали самый большой штраф по делу о строительстве газопровода.

Как ранее сообщалось, немецкий Бундестаг с первого раза не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении газопровода Северный поток-2 из-за отсутствия кворума.

Как известно, законопроект разработала правящая коалиция, которая состоит из партий ХДС/ХСС и СДПГ. В случае принятия проекта закона он снимет с Северного потока ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС.