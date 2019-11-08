Самый большой в истории: в Польше придумали наказание за Северный поток-2

"Северный поток-2" / REUTERS

В Управлении защиты конкуренции и прав потребителей Польши высказались относительно российского газопровода Северный поток-2. В ведомстве анонсировали самый большой штраф по делу о строительстве газопровода.

"UOKiK в приглашении для журналистов анонсировал, что на пресс-конференции будет объявлено последнее решение главы UOKiK по делу о строительстве газопровода Nord Stream 2, а также самый высокий штраф для компании в истории UOKiK", - сообщает издание Biznes Alert.

Стоит отметить, что в мае прошлого года Антимонопольный орган Польши расследует возможный сговор относительно строительства Северного потока -2. Согласно законам Польши, максимальный штраф, который предусмотрен за нарушение антимонопольного законодательства, равен 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении правил.

Напомним, что немецкий Бундестаг с первого раза не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении газопровода Северный поток-2 из-за отсутствия кворума.