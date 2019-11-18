"Могли б и на пейджер продублировать": Нафтогаз получил транзитное предложение Газпрома

Нафтогаз получил транзитное предложение Газпрома / Корреспондент

В Нафтогазе спустя четыре часа после сообщения об отправлении наконец получили предложения Газпрома по транзиту газа через Украину.

О получении документа отчитался исполнительный директор НАК Юрий Витренко, заверив, что все предложения будут изучены внимательно.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ… Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", — пообещал Витренко в Facebook.

И добавил, что Украина "будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами".

Стоит отметить, что в комментариях больше всего внимания пользователи уделили именно способу отправки документа.

"Кстати, могли бы и на пейджер продублировать", "Факсом??!!! Они б еще с почтовыми голубями отправили", – пишут люди.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.

Как известно, спор относительно продления контракта по транзиту газа через Украину продолжается. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, РФ требует от украинской стороны пойти на унизительные уступки.

Напомним, 29 октября исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска к российскому Газпрому.

Ранее в Нафтогазе рассказали, что собирается предъявить Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.