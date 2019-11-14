В Украине считают позитивной директиву Германии по Северному потоку-2

Северный поток-2 России теперь будет достроить более проблематично / Nord Stream 2 AG

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что имплементация газовой директивы ЕС немецким Бундестагом будет иметь положительный результат для Украины относительно противостояния запуску Северного потока-2.

"Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом газовой директивы ЕС 1: 1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - написал Гончарук в Twitter.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на украинских чиновников, принятое законодательство не дает зеленый свет для завершения строительства Северного потока-2 без выполнения Россией требований "третьего енегропакета", то есть общего законодательства ЕС.

"В немецком правительстве нас заверили, что никаких отклонений от европейских правил нет. Директива ЕС внедрена без изменений. А в случае, если немецкий независимый регулятор все же предоставит исключение для нового российского газопровода, мы имеем все шансы для обжалования этого решения, в частности в суде ЕС, и мы имеем поддержку этой позиции со стороны Еврокомиссии", - сказала внешнеполитический советник премьера Светлана Залищук.

Как ранее сообщалось, в Германии Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Евросоюза фактически финансируют российское оружие и оборонную отрасль, поддерживая строительство газопровода Северный поток-2.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Северный поток-2 угрожает не только Украине, но и всей Европе.