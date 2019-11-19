"Зимой без транзита не замерзнем": Оржель резко ответил России

У Украины - рекордные запасы газа в подземных хранилищах / Корреспондент

В случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года Украине хватит запасов газа и угля на зиму . Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, который в то же время пообещал значительный рост цен на газ в Украине.

По словам министра, на данный момент у Украины - рекордные запасы газа в подземных хранилищах и угля - на складах.

"Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца", - сказал Оржель в эфире Свободы слова на ICTV.

В феврале-марте запасы природного газа в хранилищах станут меньше – тогда возможны риски, отметил министр. Тем не менее стресс-тесты показывают, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит голубого топлива.

Напомним, срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Российский Газпром направил украинскому Нафтогазу свое официальное предложение по транзиту газа через Украину и выставил Киеву ряд условий.

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29 октября исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска к российскому Газпрому.