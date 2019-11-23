В РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину

Консультации состоятся между Газпромом и Нафтогазом / УНИАН

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что очередные технические консультации по транзиту газа через Украину состоятся на следующей неделе.

По его словам, во время новых переговоров по транзиту газа будут обсуждаться технические вопросы.

"На следующей неделе будут очередные технические консультации. Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между Газпромом, Нафтогазом и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - подчеркнул Новак.

Как сообщал Главред, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.