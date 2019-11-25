  1. Главная
  3. Деньги

Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное

25 ноября 2019, 13:44

В частности, НАК готов рассмотреть газовую альтернативу выплаты $3 млрд по решению арбитража.

Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное
Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное

Нафтогаз ответил Газпрому на предложение российской стороны, отправленное 18 ноября, о продлении контракта на транзит газа.

"В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", — пояснил исполнительный директор НАК Юрий Витренко у себя в Facebook.

При этом Нафтогаз допускает заключение договора на один год, уточнил чиновник. Но в то же время условия такого контракта должны соответствовать европейским правилам, подчеркнул он.

Кроме того, НАК готов рассмотреть газовую альтернативу выплаты $3 млрд по решению арбитража – то есть поставок Газпромом газа на эту сумму.

Читайте также"Осложнили жизнь Газпрому": эксперт рассказал о последствиях исков НафтогазаРанее в РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину. Консультации состоятся между Газпромом и Нафтогазом.

Как известно, спор относительно продления контракта по транзиту газа через Украину продолжается. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, РФ требует от украинской стороны пойти на унизительные уступки

Напомним, 29 октября исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска к российскому Газпрому.

Ранее в Нафтогазе рассказали, что собирается предъявить Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.

Газпром Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа
Сейчас вы просматриваете новость «Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:53
Страна рыбок-гуппи, или Почему Голодомор украинцев ничему не научил
13:44
Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное Видео
13:35
Ребров готов вернуться в Динамо
13:23
"Грязные понты Олега Валерьевича": прокуратура настаивает на аресте забияки Ляшко
13:09
Экс-звезда Шахтера заинтересовал Барселону и Реал
13:09
Социологи рассказали, сколько украинцев хотят встречи Зеленского с Путиным по Донбассу
12:57
"Стерва", "тупая уборщица": просто "дура" из Польши попала в ксенофобский скандал из-за украинки Видео
12:51
Без стыда: Седакова вышла в люди с женатым любовником
12:49
"Испытываем радость, мы на передовой Русского мира": Пушилин знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" Путина Видео
12:38
Уайлдер назвал себя "самым разрушительным нокаутером"
12:31
"Дезинформация - госизмена": глава Минкульта погрозил украинским журналистам
12:24
Повыбивало окна в домах: в Харькове взлетел на воздух автомобиль Фото Видео
12:22
"Фанат мог выиграть 74 тысячи евро, но нам поставили пенальти": тренер Зари рассказал курьезную историю из Германии Видео
12:20
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре"
12:10
Волочкова в трусах показала свою травму, полученную в купели
12:04
Опрос показал, сколько украинцев сожалеют о своем выборе на президентских выборах
12:01
Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой
11:40
Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа
11:37
Милевский стал чемпионом Беларуси и пустил слезу Видео
11:36
"Гордится Пашинским": Черновол с наградным автоматом напугала депутата Видео
11:25
Стало известно, сколько россияне выдали украинцам паспортов в 2019-м
11:17
В России полуголого школьника педагог заставила чистить крышу от снега Видео
11:03
Начинаются свастики: в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему
10:56
Циклон прекратит "морозную диктатуру": синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды Видео
10:54
Переломы ребер, ушиб легких, без сознания: новые подробности состояния Кулебы и его сына после ДТП Фото Видео
10:37
Стало известно, кому и за сколько продали Vodafone Украина
10:30
В воде оказались 14 тысяч овец: в Черном море перевернулось крупное судно
10:27
Впервые за 40 лет: Азовское море превратилось в пустыню Видео
10:25
Авария Кулебы: все, что нужно знать мнение
10:12
Почему о прощении жителей Донбасса говорить еще рано мнение
10:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: обзор 8 серии онлайн Видео
09:54
Пассажиры идут пешком: в Киеве - серьезное ЧП с троллейбусами Видео
09:52
Посол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"
09:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: дата выхода и промо Видео
09:27
"Так сурово еще никто не троллил": Сеть взорвало курьезное фото Путина и Медведева
09:17
Импичмент Трампа: партнер Джулиани отдал конгрессменам записи об Украине
09:02
"Только граница Украины и Китая нам поможет": Климкин заявил о планах Кремля расширить аннексию
08:53
Гороскоп на 25 ноября 2019: кому светят признания, а кого могут кинуть
08:42
Как Украине подготовиться к мировому кризису мнение
08:33
Тука объяснил, что мешает Западу уничтожить Россию Видео
08:06
Глава Минкульта рассказал о функциях омбудсмена по вопросам информации
07:33
Украинский "Штирлиц" рассказал о планах Кремля захватить еще две области Украины Видео
07:03
Боевики на Донбассе устроили подлый обстрел: выгорели 6 жилых домов Видео
06:58
Зеленского ведут на убой мнение
06:32
Политолог озвучил сценарии возвращения Крыма и Донбасса Украине
06:01
Венец безбрачия – чушь собачья: ведьма Сибири раскрыла правду
05:45
Блеск успеха: астролог рассказала, кого ждет рог изобилия в ноябре
05:22
Новогодний маникюр 2020 – самый красивый французский маникюр на Новый год - фото Фото
04:43
"Минские соглашения невыполнимы": перемирия на Донбассе не будет – журналист
04:06
Диетолог опровергла миф о бананах и винограде
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять