Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное

Нафтогаз ответил Газпрому на предложение российской стороны, отправленное 18 ноября, о продлении контракта на транзит газа.

"В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", — пояснил исполнительный директор НАК Юрий Витренко у себя в Facebook.

При этом Нафтогаз допускает заключение договора на один год, уточнил чиновник. Но в то же время условия такого контракта должны соответствовать европейским правилам, подчеркнул он.

Кроме того, НАК готов рассмотреть газовую альтернативу выплаты $3 млрд по решению арбитража – то есть поставок Газпромом газа на эту сумму.

Читайте также"Осложнили жизнь Газпрому": эксперт рассказал о последствиях исков НафтогазаРанее в РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину. Консультации состоятся между Газпромом и Нафтогазом.

Как известно, спор относительно продления контракта по транзиту газа через Украину продолжается. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, РФ требует от украинской стороны пойти на унизительные уступки.

Напомним, 29 октября исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска к российскому Газпрому.

Ранее в Нафтогазе рассказали, что собирается предъявить Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.