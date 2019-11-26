В Минэнерго предупредили о новых ценах на газ для населения

Алексей Оржель рассказал о колебаниях цены на газ зимой / Факти - ICTV

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о планах правительства о снижении цен на газ для населения.

Он подчеркнул, что в период отопительного сезона (до 1 мая 2020 года) цены на газ для населения снизятся на 7% по сравнению с прошлым годом, передает пресс-служба правительства.

"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019", - отметил Оржель.

Министр энергетики добавил, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.

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Напомним, ранее эксперт предупредил о новом росте цен на газ.