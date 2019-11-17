Тарифы взлетят: эксперт предупредил о новом росте цен на газ

С декабря цены на газ для населения повысятся

В Украине летом цены на газ снижались из-за падения цен на европейский газ, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"А вот когда начнется отопительный сезон, начнется рост цен на газ для населения Он уже и начался - +15% с 1 ноября", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Эксперт пояснил, что с декабря цены на газ для населения повысятся еще на 20%, поскольку европейские цены на газ уже выросли в 1,5 раза.

"Важно понимать, что сейчас мы живем по формуле привязки цены на газ к импортному паритету, а с 1 января 2020 года снимается верхний предел тарифов на природный газ для населения", - уточнил экономист.

Читайте такжеРыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы

Скаршевский добавил, что если импортный газ будет стоить как в прошлом году, в районе 12-14 грн. за кубометр, точно так же он будет стоить и для украинцев, что повлечет увеличение тарифов на тепло.

Напомним, ранее украинцев предупредили о росте тарифов на газ.