Цена на газ 2020: украинцы получат две платежки

Стоимость доставки "голубого топлива" для каждого потребителя будет вычисляться отдельно / Фото: УНИАН

С нового года украинцы будут получать две платежки за газ – в одной будет указана цена самого голубого топлива, во второй – цена за его доставку.

Стоимость доставки "голубого топлива" для каждого потребителя будет вычисляться отдельно. В частности, потребленный за последний год объем газа разделят на 12 месяцев и умножат на специальный тариф на доставку. Тариф на доставку в каждом регионе разный – от 28 копеек в Киеве до 2 гривен во Львовской области.

Оплатить платежку нужно будет до 20 числа. За каждый день просрочки гражданам будет начисляться штраф. В случае неуплаты стоимости доставки, газ обещают отрезать. Причем платить придется даже если газ не используется вообще, потому что голубое топливо поставляется к дому и происходит обслуживание сети.

Людям, которые пользуются лишь газовой плитой, рекомендую оплатить доставку газа наперед, так как стоимость транспортировки газа может быть меньше комиссии, которую берет банк.

Как сообщалось, в первом квартале 2020 года гарантированная цена на природный газ для населения составит 5,5 тыс. грн за тыс. кубов (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).