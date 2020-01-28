Нафтогаз озвучил новую цену на газ для населения

Нафтогаз меняет цены на газ / УНИАН

Нафтогаз с января 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО. Она составила 4,65 грн за кубометр.

Как отметили в пресс-службе госкомпании, в цену не влючили НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Цифры свидетельствуют, что в сравнении с декабрем 209 года цена на газ выросла на 8,7%. Была - 4,277 грн за кубометр, а стала - 4,65 грн за кубометр.

Стоимость газа Нафтогаз рассчитал согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Цену на газ на текущий месяц будут озвучивать в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Как ранее сообщалось, Украине знамя "тарифного геноцида", которое несла предыдущая власть, подхватила новая власть в лице правительства Алексея Гончарука, заявил экономический эксперт Валентин Землянский.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали о новой цене на газ для населения.