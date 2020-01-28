Новая цена на газ для населения: в Кабмине рассказали, что поменялось

В Украине изменились цены на газ для населения

В соответствии с изменениями в постановлении Кабинета министров от 24 января 2020 года, цены на газ для населения и теплокоммунэнерго ограничены стоимостью топлива на нидерландском хабе.

Цена газа для населения и коммунэнерго: как рассчитывают стоимость

При этом стоимость ограничена уровнем, который учитывает среднеарифметическое значение фактических цен.

"С 1 января 2020 года НАК Нафтогаз Украины осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.

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Кроме того, подчеркивается, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка Нафтогаза Украины на уровне 1,917% от этой цены.

Поставки газа населению: сколько заплатят потребители

Обратим внимание, что по данным Ассоциации газового рынка, домохозяйства, использующие газ для отопления, в течение первых трех месяцев текущего года будут платить за доставку газа на 30 - 35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В сообщении Ассоциации отмечается, что благодаря принятому Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), порядку формирования тарифов облгазов, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720.

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"Уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности в Черниговской и Хмельницкой. К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 грн вместо 935, а семья подолян - 358 грн вместо 551 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды анонсировали снижение цен на газ.