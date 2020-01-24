В Минэнерго выдали анонс снижения цен на газ: все детали

Алексей Оржель / УНИАН

Алексей Оржель, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды, опубликовал анонс снижения цен на газ.

Соответствующее сообщение чиновник опубликовал со ссылкой на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Оржеля, подписание контракта с Газпромов о транзите газа дало возможность стабилизировать ситуацию на рынке, а, соответственно, наличествуют все нужные факторы для уменьшения цен.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее стало известно о том, что с января 2020-го украинцы будут получать две квитанции за газ – в одной будет указываться стоимость непосредственно "голубого топлива", во второй – цена за его доставку.