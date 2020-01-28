"Тарифный геноцид": эксперт назвал реальную цену за газ в Украине

Цена газа должна быть на тысячу гривен дешевле, считает Валентин Землянский

В Украине знамя "тарифного геноцида", которое несла предыдущая власть, подхватила новая власть в лице правительства Алексея Гончарука, заявил экономический эксперт Валентин Землянский.

Он обратил внимание на то, что в Украине цены на газ в январе были увеличены, а также фактически было отменено решение о введении гарантированной цены на газ.

Эксперт напомнил, что установленная цена на газ составляет около 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. Кроме того, украинцы получают отдельные платежки от распределительных сетей.

"Цена газа должна быть, как минимум, на тысячу гривен дешевле. Если бы учитывался газ украинской добычи по реальной стоимости, и мы закупали более дешевый российский газ, ожидаемая цена на газ была бы порядка 4,5 тысяч гривен за тысячу кубометров", - добавил Землянский в комментарии на канале 112 Украина.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали о новой цене на газ для населения.