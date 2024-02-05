'Переплывайте Тису': нардеп отличился 'наездом' на уклонистов

Сам депутат сказал, что готов пойти на войну, если призовут.

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Правительство подготовило обновленный вариант законопроекта о мобилизации / Коллаж Главреда. Фото: ТЦК Оболони, скриншот видео УП, УП

Народный депутат Игорь Кривошеев призвал украинских мужчин не бежать от мобилизации, а желающим избежать армии посоветовал "переплывать Тису".

В эфире "УП" у Кривошеева поинтересовались его отношением к вероятному усилению мобилизационного процесса, на что тот дал однозначный ответ.

В частности, Кривошеев вспомнил недавний инцидент, ставший в сети мемом, об "отлове" уклонистов, которые пытались пересечь границу через реку Тиса, убегая от призыва.

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Таким военнообязанным депутат посоветовал "искать другую страну" и другое гражданство.

"Все мужчины должны понимать, что мы воюем за право на наше существование. Если мы не готовы присоединиться к этой войне тем или иным способом, то надо искать себе другую страну. Если вы не принимаете на себя эту ответственность, то да - есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство", - сказал он.

А когда у народного избранника спросили, не убегал бы он от мобилизации, гость ответил категорическим "нет".

"Я готов воевать, это для меня абсолютно не проблема", - закончил Кривошеев.

Нардеп предложил военнообязанным новую альтернативу - смотрите видео:

Мобилизация 2024 - какие ограничения готовят уклонистам и что об этом думают в ВСУ и ВР

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

В армии положительно оценивают новую версию проекта, однако - не без нюансов. Например, ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко высказался за еще одно ограничение для уклонистов.

"Лично мне не хватает еще одной детали. Я бы очень хотел, чтобы именно те люди, которые уклонились (не все, например, не женщины, не военных специальностей, которые не подлежат мобилизации), не имели права на владение личным оружием", - ответил Гудименко.

В то же время со стороны общественности и политиков продолжается критика граждан, которые пытаются избежать военной службы. Вот как об этом высказался народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

"Вас просто, как на оккупированных территориях, пинками под зад погонят в армию, дадут оружие и отправят воевать против поляков. Тогда вы больше не будете писать в "фейсбуках" все эти "болезненные послания" неизвестно кому и неизвестно о чем, потому что в "фейсбуках" в России пишут только контролируемые люди. То есть мы можем все это потерять, даже возможность критиковать власть и писать об угрозе российских или северокорейских сценариев", - подчеркнул депутат.

Проект о мобилизации еще будет проходить комитетские слушания. Депутаты хотят услышать объяснения представителей министерства обороны по отдельным пунктам.

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