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"Сюда придет КНДР, вы этого хотите?": нардеп эмоционально высказался о мобилизации

Яна Ставская
1 февраля 2024, 22:32
Депутат ВР сказал, что готовится и сам взять однажды оружие.
Яременко
Яременко прокомментировал недовольство отдельными гражданами усилением мобилизации / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко эмоционально высказался насчет недовольных усилением мобилизации, заявив, что ему на счет этого "трудно говорить" только с женами военнослужащих.

Вместе с тем он обратился ко всем остальным гражданам. Во время чата на Главреде Яременко отметил, что в случае проигрыша войны "сюда придет настоящая Северная Корея".

"Вас просто, как на оккупированных территориях, пинками под зад погонят в армию, дадут оружие и отправят воевать против поляков. Тогда вы больше не будете писать в "фейсбуках" все эти "мучительные послания" неизвестно кому и неизвестно о чем, потому что в "фейсбуках" в России пишут только контролируемые люди. То есть мы можем все это потерять, даже возможность критиковать власть и писать об угрозе российских или северокорейских сценариев", - подчеркнул депутат.

Защищать государство - это конституционная обязанность украинцев, добавил он.

"Когда против нас воюет государство в несколько раз больше по населению, чем Украина, война не может кого-то обойти стороной, это иллюзия. Поэтому надо делать над собой усилия", - призвал Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал, будут ли в Украине мобилизовать женщин:

Он добавил, что сам готовится к тому, что, возможно, и ему "на каком-то этапе придется взять в руки оружие".

"Так нужно делать всем сейчас в Украине. Изучайте тактическую медицину, изучайте оружие, изучайте тактику. Нам нужна победа. Мир необязательно будет гарантировать нам жизнь и возможность жить так, как мы хотим, чтобы нас никто не трогал. Нет такого стиля жизни в Российской Федерации. Когда вы увидите это, вы поймете, что вы потеряли. Но тогда уже будет поздно, и ТЦК уже будут закрыты, там уже будут сидеть "российские дяди". Вас тогда не будут спрашивать, а просто приведут", - ответил Яременко.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Мобилизация 2024 - какие изменения ждут в ближайшее время

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

Отдельно отметим, что из-за нареканий граждан на работу работников ТЦК в Минобороны недавно провели внеплановую проверку военкоматов - чтобы "очистить систему".

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