Победа РФ обойдется США гораздо дороже, чем помощь Украине - Bloomberg

Поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Победа РФ в войне потребует резкого увеличения расходов Пентагона

Расходы на оказание помощи Украине меньше, чем позволить победить России

Успех Путина в Украине подтолкнет РФ к нападению на НАТО

Возможная победа страны-агрессора России в развязанной против Украины войне потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года. И это гораздо дороже, чем помогать Украине оружием. Об этом говорится в новом отчете-анализе Американского института предпринимательства, пишет Bloomberg.

"Краткосрочные расходы на оказание помощи Украине в защите от российской агрессии гораздо меньше, чем долгосрочные расходы на то, чтобы позволить России победить", - говорится в документе. видео дня

Отмечается, что анализ показал, что успех вторжения Путина "изменит облик Европы и подтолкнет РФ к угрозе членам военного альянса НАТО".

"Согласно отчету, увеличение на 808 миллиардов долларов понадобится США для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного нападения России за пределы Украины. Эта сумма изменит текущий пятилетний план Министерства обороны до 2029 года с 4,4 триллиона долларов до 5,2 триллиона долларов, или примерно на 165 миллиардов долларов больше в год, чем планировалось на эти годы. Этот план в значительной степени сосредоточен на Азии", - пишет издание.

Кроме того, в новом докладе основное внимание уделяется предполагаемому бюджету Пентагона, "необходимому в мире, где Россия побеждает Украину, и потенциальному каскадному влиянию на безопасность Америки".

"Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов", - отмечается в анализе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 100 дней с момента инаугурации избранного президента США Дональда Трампа - за такой срок Соединенные Штаты Америки стремятся завершить войну в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена делает все возможное, чтобы Украина имела прочную позицию на переговорах по прекращению войны с РФ, а также для того, чтобы новая администрация во главе с Дональдом Трампом могла достичь "наилучшего соглашения".

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, чтобы переломить ход войны против агрессора России, Украина должна быть обеспечена достаточным количеством дронов, ракет, бронетехники и систем противовоздушной обороны. Десятки ударов в день в глубину российской территории дальностью 500-700 километров способны привести к серьезным внутриполитическим последствиям.

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