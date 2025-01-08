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Выбор за Трампом: поражение Украины в войне создаст угрозу для США - аналитик

Анна Косик
8 января 2025, 14:50
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Победа России в Украине нанесет серьезный ущерб американскому могуществу во всем мире, поэтому республиканцу нужно принять решение.
Трамп, Путин
Трамп должен остановить Путина, который ищет возможности для продолжения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

Что сказал Каган:

  • Истощение обеих сторон уже заметно на фронте
  • Поддержка США станет решающим фактором для окончания войны в Украине
  • Трамп не может допустить поражения Украины

Третий год полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины дает о себе знать и обе стороны заметно истощены, в первую очередь в ресурсах и живой силе.

Важной для украинской стороны является поддержка со стороны США, которая должна продолжиться и после официального вступления в должность президента Штатов Дональда Трампа, рассказал The Atlantic Counsil аналитик Роберт Каган.

видео дня

Россия достаточно сильный противник и все еще находит пути для пополнения рядов своей армии, в частности за счет поддержки со стороны КНДР, в то время как Украина полагается на помощь западных союзников и США.

Именно поэтому, если украинская сторона потерпит поражение, это может стать смертельным ударом и для американского могущества и влияния. Этого новоизбранный президент США Дональд Трамп допустить не может.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

От выбора республиканца будет зависеть будущее не только Украины, но и Штатов, поэтому ему нужно четко продумать стратегию, согласно которой он хочет сажать Россию и Украину за стол переговоров для достижения мира.

Политика Трампа относительно окончания войны в Украине

Напомним, Главред писал, что новоизбранный президент США заявлял о необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Роберт Кларк, сотрудник американского мозгового центра Yorktown Institute считает, что хоть Трамп и обещал достичь мира за 24 часа, на самом деле соответствующее соглашение между Украиной и Россией скорее всего будет заключено до Пасхи.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп может дистанцироваться от проблемы российской агрессии против Украины, если он увидит, что ему не удается добиться быстрого завершения боевых действий.

Ранее стало известно, что для урегулирования войны в Украине, вероятнее всего, сначала избранный президентом США Дональд Трамп встретится с диктатором РФ Владимиром Путиным, после чего может состояться его встреча с Владимиром Зеленским.

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Кто такой Роберт Каган?

Роберт Каган - американский историк, журналист, аналитик в Институте Брукингса. Магистр государственной политики и международных отношений (Гарвардский университет). Сын американского историка Дональда Кагана. Брат Фредерика Кагана. Женат на политике Виктории Нуланд, имеет двоих детей. Был одним из основателей Проекта нового американского века, пишет Википедия.

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война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры с Россией
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