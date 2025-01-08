История одного штурма: двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян

Украинские десантники рассказали детали успешной операции.

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Впечатляющая история одного штурма / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

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Украинские защитники взяли в плен 14 оккупантов

Операцию проводили только двое бойцов ВСУ

Украинские военные захватили в плен сразу 14 оккупантов. Успешную операцию провели только двое десантников. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что двое украинских десантников под огневым прикрытием собратьев выдвинулись на штурм после длительной дроновой атаки на одну из передовых российских позиций.

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"Подойдя вплотную к вражескому блиндажу, десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с позывными "Джин" и "Манекен" бросили несколько гранат к его входу. Оккупанты поняли: выйти живыми из норы им не удастся и решили сдаваться. Одномоментно сложили оружие и вышли из блиндажа 14 представителей "второй армии мира"", - рассказали в ДШВ.

Известно, что двое украинских десантников передали пленных, а затем вернулись на зачищенные позиции россиян. Там наши воины нашли еще много вражеского оружия, в частности автоматы, пулеметы, гранатометы и патроны.

Кроме того, бойцы ВСУ обустроили позицию и еще пять дней держали оборону, отражая вражеские штурмы.

"Подходили к нам на расстояние 20 метров, мы их "задвохсотили". Травили нас газом, несколько раз пришлось надеть противогаз... Постоянно простреливали сектор, были сбросы с дронов", - рассказали бойцы.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState писал, что враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, возле Нескучного и Ятарного в Донецкой области.

Кроме того, армия страны-агрессора России смогла прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении, передает командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, это дало оккупантам возможность продвигаться к поселку Колодязи в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

Тем временем на Кураховском направлении российские войска применяют тактику полного разрушения. По словам Трегубова, враг пытается уничтожить все здания в Курахово, которые могут служить укрытием для ВСУ.

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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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