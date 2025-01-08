'Махнуть рукой на Украину': неожиданный прогноз насчет встречи Трампа с Путиным

Украине стоит опасаться встречи Дональда Трампа и Владимира Путина до встречи с Владимиром Зеленским, считает Андрей Золотарев.

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Украине стоит опасаться встречи Трампа и Путина

Киев может оказаться поставленным перед фактами

Скорее всего, сначала избранный президентом США Дональд Трамп встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным, после чего может состояться его встреча с Владимиром Зеленским, заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Американцы всегда действуют, согласно протоколу, а импровизация – это не их стиль. Только тогда, возможно, будет подготовлена встреча Трампа с Путиным, и ей будет предшествовать очень серьёзная работа. А пока всего этого нет, мы можем только гадать о том, чего ждать от подобной встречи", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Вместе с тем собеседник предупредил о том, что Украине стоит опасаться встречи Трампа и Путина до встречи с Зеленским.

"Риск состоит в том, что нашей стране просто могут показать набросок определённых договорённостей. Безусловно, красиво звучит фраза "ничего об Украине без Украины", но, к сожалению, реальная политика несколько иная. Мы можем оказаться поставленными перед фактами, которые могут быть трудноперевариваемыми для украинцев", - поясняет он.

Золотарев констатирует, что момент, когда Киев мог быть за столом переговоров, упущен, а теперь больше шансов, что "мы окажемся на столе".

"Главное – не оказаться разменной монетой в глобальном геополитическом торге между Трампом и Путиным. В торге между Трампом и Путиным речь пойдёт не о квадратных километрах украинской территории – Путин будет претендовать на то, чтобы все постсоветские страны входили в зону российского влияния, а там и до Европы рукой подать. Для США это будет геополитическим поражением потяжелее по своим последствиям, чем уход из Афганистана. Понятно, что Трамп хочет "make America great again" и решать, прежде всего, американские проблемы, но просто развернуться и махнуть рукой на Украину он тоже не может", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что в переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай. Идею Дональда Трампа по привлечению Китая в Белом доме не считают безумной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины, сообщал Главред.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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