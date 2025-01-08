Как добиться перелома в войне: у Зеленского назвали сценарий

Россия держится очень шатко, нужно обеспечить условия, чтобы произошли социально-политические последствия, считает Михаил Подоляк.

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Десятки ударов в день на сотни километров приведут к серьезным последствиям для России - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/szgurets

Главное из заявления Подоляка:

Для перелома Украине нужно множество различных вооружений

Десятки ударов вглубь РФ на 500-700 км приведут к последствиям

Россия проигрывает с точки зрения технологий и управления войсками

Чтобы переломить ход войны против агрессора России, Украина должна быть обеспечена достаточным количеством дронов, ракет, бронетехники и систем противовоздушной обороны. Десятки ударов в день в глубину российской территории дальностью 500-700 километров способны привести к серьезным внутриполитическим последствиям. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Всю Россию и не надо разбивать. Надо разбивать отдельные узлы, отдельные элементы инфраструктуры военной. Если вы говорите о переломе в военной ситуации, то безусловно он есть, и он может быть математически обоснован", - цитирует его РБК-Украина.

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Как полагает чиновник, есть математические формулы, которые позволяют понять, как можно получить перелом в войне.

"Если мы понимаем ключевое, - Россия имеет много живой силы и дополнительных производств, но Россия проигрывает с точки зрения технологичности и управления войсками. Да, Россия учится, но, если будет насыщенное математически обоснованное количество высокотехнологичных инструментов в Украине, а это, разумеется, дроны, ракеты, бронетехника, а главное - ПВО, то тогда перелом безусловно может быть", - объяснил Подоляк.

Кратко о дальнобойном оружии Украины / Инфографика: Главред

"Россия держится очень шатко"

Также он добавил, что если наносить около 20-30 ударов в день в глубину России на дистанции 500-700 километров, то это может привести к серьезным внутриполитическим последствиям.

"Вот если количество ударов ежедневно будет на 2-3, а 20-30, и они будут эффективными, то есть Россия не сможет это все перехватывать, то тогда это будет иметь существенные социально-политические последствия, а Россия держится там очень шатко", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига ранее заявил, что мирный план Киева в том, чтобы Россия ушла с украинской территории и отстала от украинцев. Украина рассчитывает на справедливый мир.

Победа РФ или военное поражение Украины не являются базовыми сценариями в экспертных кругах России на 2025 год, отметили в украинской Службе внешней разведки. Однако Москва по-прежнему намерена "уничтожить" Украину как государство.

Война в ближайшее время вряд ли будет остановлена, считает боец ВСУ Егор Фирсов. По его словам, России сейчас невыгоден мирный процесс, и лишь тотальные потери на поле боя заставят врага сесть за стол переговоров.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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