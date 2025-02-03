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Согласится ли РФ на предложение Китая уменьшить ядерный арсенал: ответ дипломата

Алёна Воронина
3 февраля 2025, 11:05
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Если Россия будет считать, что она уступает больше, чем это ей выгодно, она будет блокировать процесс, отметил Хара.
Согласится ли РФ на предложение Китая уменьшить ядерный арсенал: ответ дипломата
Дипломат сказал, согласится ли РФ на предложение Китая уменьшить ядерный арсенал/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кремль

Основные тезисы Хары:

  • Китай призвал США и РФ сократить свои ядерные арсеналы
  • РФ будет блокировать такие переговоры, если посчитает, что она уступает больше, чем ей выгодно

Министерство иностранных дел Китая призвало Соединенные Штаты Америки и страну-агрессора Россию сократить свои ядерные арсеналы. В Китае отметили, что это предпосылка их участия в потенциальных переговорах по разоружению. Идею таких переговоров недавно озвучил президент США Дональд Трамп.

Дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что если Россия будет участвовать в таких переговорах, она может их затягивать.

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Если стране-агрессору РФ будет казаться, что она уступает больше, чем это ей выгодно, она будет блокировать процесс. Такое мнение Хара высказал в интервью Главреду.

"Дело в том, что подобные переговоры еще с советских времен и уже при современной России продолжались годами. Каждая из сторон имеет собственное понимание угроз и ищет способы комплексного противостояния этим угрозам. Этот вопрос рассматривается в комплексе. Например, если речь идет об определенных видах вооружений, таких как ракеты с раздельными боевыми частями или оружие определенного радиуса действия, то все эти аспекты будут тщательно анализироваться с точки зрения национальных интересов", - отметил Хара.

По его словам, это нормальная практика и для Соединенных Штатов, и для России, и для Китая. Им нужно найти формулу, которая обеспечит им уверенность в собственной способности уничтожить противника, а также иметь контроль над вооружением - его количеством, состоянием и т.п.

Дипломат отметил, что странам нужно будет проводить верификацию, что является традиционно длительным процессом. Это точно не вопрос одного года.

"Если Россия будет считать, что она уступает больше, чем это ей выгодно, она будет блокировать процесс. Если даже переговоры между Советским Союзом и США, или между США и Российской Федерацией были сложными и затяжными, то привлечение третьего игрока сделает этот процесс еще более сложным. Ведь интересы сторон не совпадают, и каждая страна имеет свое видение механизмов их реализации", - сказал Хара.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страни владеют ядерным оружием/ Инфографика: Главред

Предложение Китая по уменьшению ядерных арсеналов - что известно

Как ранее сообщал Главред, Китай призвал США и Россию существенно сократить свои ядерные арсеналы, прежде чем можно будет говорить о трехсторонних переговорах по разоружению. Такую позицию озвучило Министерство иностранных дел КНР в ответ на инициативу Дональда Трампа по денуклеаризации.

Вашингтон стремится привлечь к диалогу не только Москву, но и Пекин, однако Китай настаивает: пока две крупнейшие ядерные страны не уменьшат свои запасы боеголовок, привлечение других стран невозможно.

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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