РФ хочет 'подрезать крылья' Украине: дипломат раскрыл угрозу мирных переговоров

Россия будет требовать гарантий безопасности, в которых не нуждается, предположил Александр Хара.

https://glavred.info/ukraine/rf-hochet-podrezat-krylya-ukraine-diplomat-raskryl-ugrozu-mirnyh-peregovorov-10636178.html Ссылка скопирована

Россия хочет переговоров, но не мира / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Главные тезисы Хары:

Россия пойдет на переговоры, но не готова идти на уступки

Кремль будет требовать "гарантий безопасности", которые ослабят Украину

РФ сохранит союз с Китаем и стремится сохранить имидж среди стран "третьего мира"

Россия охотно пойдет на переговоры, однако это не означает, что она готова к серьезным уступкам. Кремль будет требовать от международного сообщества "гарантий безопасности", которые фактически будут означать ослабление Украины и стран Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, Кремль вряд ли предаст своего стратегического партнера - Китай. В то же время РФ будет пытаться сохранить свой имидж среди развивающихся стран - тех самых государств, которых часто называют странами "третьего мира".

видео дня

"Конечно, Россия будет пытаться делать то, что она делала с 1991 по 2022 год, а именно привязать вопрос ядерного разоружения к другим требованиям. В частности, относительно получения преференций на постсоветском пространстве, ограничения сил и средств НАТО в Европе, особенно на границе с Россией", - отметил Хара.

Дипломат считает, что Москва будет предлагать комплексный подход, где она не только будет стремиться к сокращению определенных видов вооружений, но и будет пытаться изменить саму архитектуру международной безопасности.

Хара также отметил, что Россия, несмотря на постоянные нарушения международных соглашений, будет требовать "гарантий безопасности". Однако эти гарантии на самом деле не являются необходимыми для России, поскольку она уже является крупнейшей ядерной державой и никто не собирается на нее нападать. Поэтому такие требования больше служат инструментом для ослабления позиций Украины и стран Центрально-Восточной Европы.

"В риторике россиян такие гарантии безопасности означают беззащитность Украины и стран Центрально-Восточной Европы, отсутствие американского военного присутствия в Европе, юридические механизмы, которые сохранят привилегированное положение России в Совете Безопасности ООН. Фактически, они хотят вернуть мир к ситуации, когда только постоянные члены Совета Безопасности принимают решение о применении силы другими государствами", - пояснил Хара.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией относительно войны в Украине. Он пообещал провести разговор с Владимиром Путиным и надеется на значимый результат.

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что исключение Украины из переговоров между США и Россией было бы опасным. Он отметил, что Россия не заинтересована в реальных уступках и, вероятно, будет пытаться использовать переговоры в своих целях.

Как сообщал Главред, Трамп объявил о запланированных переговорах с Украиной, Россией и другими сторонами. Он отметил, что администрация имеет дело с обеими странами и планирует встречи для обсуждения ситуации.

Читайте также:

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред