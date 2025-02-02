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США начали переговоры с РФ: Зеленский впервые раскрыл детали и назвал угрозы

Юрий Берендий
2 февраля 2025, 13:33обновлено 2 февраля, 14:34
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Переговоры между США и Россией без участия Украины могут стать серьезной опасностью не только для Украины, но и для мира, отметил Зеленский.
США начали переговоры с РФ: Зеленский впервые раскрыл детали и назвал угрозы
Переговоры между США и РФ - Зеленский раскрыл детали и назвал угрозы / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Чем опасны переговоры между США и РФ без Украины
  • Почему вступление Украины в НАТО выгодно для Трампа
  • Какие должны быть условия размещения войск союзников в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Associated Press, в котором высказался о перспективах войны, мирных переговорах и поддержке со стороны международных партнеров.

Также Зеленский затронул вопросы дипломатии, будущего страны и возможных сценариев развития событий.

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Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

О переговорах по окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что исключение Украины из переговорного процесса между США и Россией по войне было бы крайне опасным, и призвал продолжить диалог между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

В интервью Associated Press он отметил, что Россия не заинтересована в переговорах или уступках, которые могла бы расценить как поражение, особенно учитывая ее военное преимущество на фронте, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп мог бы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, применяя угрозу санкций против российской энергетической и банковской сфер, а также путем продолжения военной поддержки Украины.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал он.

О переговорах США и России

Заявления Зеленского прозвучали в ответ на комментарии Трампа, который в пятницу сообщил, что представители США и России уже ведут переговоры о прекращении войны. Он отметил, что его администрация имела "очень серьезные" дискуссии с Москвой, но не уточнил их содержание.

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Путину не нужно побеждать Украину, чтобы заявить о победе.

"Если мир пойдет на компромисс с ним, если он останется безнаказанным, он станет опасным сигналом: агрессия работает. Другие авторитарные лидеры увидят, что он уничтожил суверенитет Украины и ему это сошло с рук. Вот почему любые американо-российские переговоры об Украине без Украины опасны. Никто не может решать нашу судьбу за нашей спиной", - пояснил он.

Зеленский подтвердил, что его команда поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако эти обсуждения пока происходят на общем уровне. Он выразил надежду, что вскоре состоятся личные встречи для согласования конкретных договоренностей.

О переговорах с Трампом

Президент Украины также сообщил, что во время первого телефонного разговора с Трампом в рамках его предвыборной кампании они договорились встретиться в случае победы последнего на выборах для обсуждения путей завершения войны. В то же время визит представителя Трампа Кита Келлога в Украину был отложен по юридическим причинам. Вскоре после этого произошло неожиданное замораживание иностранной помощи, что привело к остановке работы ряда украинских организаций.

"Я считаю, что, в первую очередь, мы (должны) провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", - сказал Зеленский, имея в виду "общее видение быстрого прекращения войны".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что после разговора с Трампом необходимо будет найти формат для диалога с Россией, и он хотел бы видеть за столом переговоров США, Украину и российскую сторону.

"И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю", - сказал он.

В то же время он предостерег от того, чтобы позволить Путину взять контроль над войной, намекая на неоднократные угрозы Кремля об эскалации во времена администрации Байдена.

О гарантиях безопасности

Зеленский подчеркнул, что любое соглашение с Россией без надлежащих гарантий безопасности только создаст предпосылки для новой агрессии. Членство Украины в НАТО, которое Москва категорически отвергает, остается для Киева приоритетным выбором.

Он подчеркнул, что вступление Украины в альянс является "самым дешевым" вариантом безопасности для союзников и одновременно усилил бы геополитические позиции Дональда Трампа.

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", - сказал он.

По его мнению, это станет четким сигналом, что решение о членстве в НАТО принимают не в России, а в США.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

"Это была бы большая победа для Трампа", - отметил Зеленский.

Кроме того, 800-тысячная украинская армия могла бы стать стратегическим активом для НАТО, особенно если Трамп стремится сократить присутствие американских войск за рубежом.

Также Зеленский отметил, что любые альтернативные гарантии безопасности должны сопровождаться достаточными поставками оружия от США и Европы, а также поддержкой развития оборонной промышленности Украины.

Размещение войск союзников в Украине

Зеленский отметил, что французская инициатива по размещению европейских сил в Украине для сдерживания российской агрессии приобретает более конкретные очертания. В то же время он выразил скептицизм, поскольку остаются открытыми вопросы относительно структуры командования, численности войск и их расположения. По его словам, эту тему поднимал президент Франции Эммануэль Макрон, а также она обсуждалась с Трампом.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности. Этого недостаточно. Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, нападение с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие у них полномочия?", - сказал он.

Когда Зеленского спросили, поднимал ли он эти вопросы непосредственно перед Макроном, он лишь улыбнулся и ответил, что этот диалог все еще продолжается.

Ответ на заявление госсекретаря США Рубио

Зеленский пригласил Госсекретаря США Марко Рубио посетить Украину после его заявления о том, что война отбросила страну на столетие назад.

"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия, - сказал украинский президент. "Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - резюмировал глава государства.

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