'Война отбросила Украину на 100 лет назад': Зеленский ответил на заявление Рубио

Членство Украины в НАТО может стать сигналом, что Россия не может влиять на то, какие страны вступают в Альянс, отметил Зеленский.

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Зеленский предлагает Рубио посетить "отброшенную на 100 лет назад" Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Вступление Украины в НАТО было бы самой дешевой гарантией безопасности

800-тысячная украинская армия станет преимуществом для НАТО

Госсекретарь США Рубио должен лично посетить Украину

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что членство Украины в НАТО остается главной стратегической целью Киева и самой эффективной гарантией безопасности. Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает "Европейская правда".

Он отметил, что без поддержки союзников любое соглашение с Россией только будет способствовать новой агрессии. По его мнению, вступление Украины в Альянс является не только оптимальным, но и наиболее экономически выгодным вариантом для партнеров, а также усилило бы позиции Трампа на международной арене.

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"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", - сказал он.

По его мнению, это станет четким сигналом, что именно США, а не Россия, будут решать, кто может стать членом НАТО. Он считает, что для Трампа это будет значительной победой.

Зеленский также отметил, что 800-тысячная украинская армия станет преимуществом для Альянса, особенно если Трамп стремится вернуть американские войска из-за рубежа.

Он подчеркнул, что любые другие гарантии безопасности должны сопровождаться достаточными поставками оружия от США и Европы, а также поддержкой развития оборонной промышленности Украины.

Когда его спросили, обсуждал ли он эти вопросы непосредственно с Макроном, он лишь улыбнулся и ответил, что диалог продолжается.

В ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что война отбросила Украину на столетие назад, Зеленский пригласил его лично посетить страну.

"(Рубио - ред.) должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - сказал украинский президент.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что война, которую развязала Россия против Украины, должна завершиться переговорами, в рамках которых обеим сторонам придется пойти на уступки. В интервью журналистке Мегин Келли он отметил, что последствия войны отбрасывают Украину "на 100 лет назад".

По его мнению, конфликт зашел в тупик и требует завершения, ведь будущее Украины оказалось под угрозой.

Рубио также считает, что ни Украина, ни Россия вряд ли смогут достичь своих максимальных целей в этой войне, а установление мира потребует значительных усилий. Он подчеркнул, что и для президента Украины Владимира Зеленского, и для российского лидера Владимира Путина ключевую роль играют внутренние политические интересы.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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