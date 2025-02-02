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Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

Марина Фурман
2 февраля 2025, 10:44
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Президент Украины призвал мировых лидеров заставить Россию остановить жестокую агрессию.
Зеленский, удар по Полтаве
Украине нужна лучшая защита от атак РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Ключевые тезисы:

  • Противник нанес сотни ударов по украинским городам и населенным пунктам
  • Мир должен заставить Россию завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию
  • Украине нужно укреплять оборону

Враг продолжает терроризировать украинцев ракетами, ударными БпЛА и авиабомбами. Президент Владимир Зеленский проинформировал, что за неделю российские оккупанты выпустили по Украине почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Он подчеркнул, что Россия не остановится сама. Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию.

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"Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать", - написал Зеленский.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости:

Как писал Главред, 1 февраля, армия РФ атаковала Харьковскую область ударным беспилотником. В результате попадания вражеского БпЛА в Люботине пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина, получили ожоги 1-2 степени, острую реакцию на стресс, их госпитализировали в медицинское учреждение. Также 2 февраля утром, враг выпустил еще несколько воздушных целей в сторону Днепропетровщины.

В субботу, 1 февраля, россияне совершили атаку на Полтавщину. Под удар попала энергетическая инфраструктура в области, зафиксировано попадание в жилой дом в Полтаве. В ГСЧС рассказали, что в результате удара разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Количество погибших увеличилось до 14 человек.

Кроме того, 1 февраля Украина оказалась под атакой ракет и дронов. В Харьковской и Полтавской областях раздавались взрывы, есть попадания.

Другие новости:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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