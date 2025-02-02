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РФ атаковала Украину ракетами и дронами: возник пожар, есть пострадавшие

Марина Фурман
2 февраля 2025, 09:06обновлено 2 февраля, 10:55
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Российские оккупанты в очередной раз ударили по Украине, в нескольких регионах есть повреждения гражданских объектов.
удар по Харькову
Россия нанесла удар по Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Олег Синегубов

Основное:

  • Оккупанты атаковали Харьковскую область, есть пострадавшие
  • Сегодня утром враг ударил также по Днепропетровской области

Страна-агрессор Россия в очередной раз терроризировала ракетами и дронами украинские города. Известно, что поздно вечером, 1 февраля, армия РФ атаковала Слободской район Харькова ударным беспилотником. Дрон попал в здание частного предприятия. Информацию об ударе подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Он написал, что в Харькове в результате попадания БпЛА горели бумага, текстильные и полимерные материалы в складском здании гражданского предприятия на площади 2000 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. Пожар локализовали.

видео дня

Впоследствии председатель Харьковской ОВА добавил, что в результате попадания вражеского БпЛА в Люботине пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина, получили ожоги 1-2 степени, острую реакцию на стресс, их госпитализировали в медицинское учреждение.

"Поврежден частный дом. В домовладении находились двое детей, не пострадали. Повреждены 2 автомобиля, крыша дома и надворные постройки. Повреждены также еще 6 домов - остекление окон, крыши, заборы, хозяйственные постройки", - написал он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Также сегодня утром враг выпустил еще несколько воздушных целей в сторону Днепропетровщины. Об этом сообщил руководитель региона ОВА Сергей Лысак.

Он заявил в своем Telegram, что утро на Днепропетровщине "началось с воздушной тревоги", и в Криворожском районе "было громко".

Подробностей о вражеской ракетной атаке на регион Лысак не предоставил, однако он отметил, что детали сейчас выясняются.

Кроме того, он добавил, что после полуночи россияне дважды били из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Попали по райцентру и Покровской громаде.

По его словам, в результате удара повреждены 10 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Также изуродованы авто, газопровод и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вместе с тем Лысак добавил, что ночью бойцы уничтожили над областью вражеский беспилотник.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в субботу утром, 1 февраля, россияне совершили атаку на Полтавщину. Под удар попала энергетическая инфраструктура в области, зафиксировано попадание в жилой дом в Полтаве. В ГСЧС рассказали, что в результате удара разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Также есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, 1 февраля Украина оказалась под атакой ракет и дронов. В Харьковской и Полтавской областях раздавались взрывы, есть попадания. В связи с ракетной атакой в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применяли аварийные отключения.

Вечером 31 января, РФ ударила баллистикой по историческому центру Одессы - был "прилет" по отелю, известно о раненых. По словам Владимира Зеленского, в эпицентре террористического обстрела РФ оказались европейские дипломаты.

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Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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