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Погибли все: мужчина потерял семью в результате вражеского удара по Полтаве

Анна Косик
1 февраля 2025, 21:56
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Ребенок, погибший в Полтаве из-за разрушения дома, был внучкой военного пенсионера.
Удар по Полтаве
Мужчина потерял трех членов семьи / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Житель Полтавы потерял сына, невестку и внучку в результате обстрела города
  • Семья находилась в эпицентре взрыва

1 февраля страна-агрессор Россия атаковала Полтаву, в результате чего разрушения претерпела многоэтажка. Спасательная операция на месте удара продолжается, однако уже известно о 8 погибших, среди которых семья военного пенсионера Игоря.

Мужчина рассказал о потере журналистке Марии Малевской, которая опубликовала соответствующее видео в Instagram. По словам жителя Полтавы, вражеская атака забрала у него сына, невестку и маленькую внучку.

видео дня

Погибшая семья находилась в эпицентре удара, когда был разрушен подъезд многоэтажки с 1 по 5 этаж и вспыхнул пожар.

"Вся семья, молодые люди 37 лет, внучке 9 лет... Ее (Россию - Главред) теперь 100 лет будут все ненавидеть", - сказал мужчина.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео рассказа мужчины о потере во время атаки РФ:

Удар РФ по Полтаве - что известно

Напомним, Главред писал, что в утро воскресенья, 1 февраля, россияне совершили атаку на Полтавщину. Под удар попала энергетическая инфраструктура в области, зафиксировано попадание в жилой дом в Полтаве.

Впоследствии стало известно, что количество погибших в Полтаве в результате ракетного удара по жилому дому возросло до пяти, 22 человека были спасены, но спасательная операция продолжается.

Уже в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Полтаве есть 17 пострадавших и 8 погибших в результате вражеского обстрела.

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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