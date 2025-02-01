'Из-под завалов слышны стоны и крики': РФ нанесла авиаудар по интернату в Судже

Кратко:
- 95 человек оказалось под завалами
- Люди в интернате готовились к эвакуации
Российские военные нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже (Курская область, РФ). Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский.
"Сегодня 1 февраля 2025 года, в 17:54 вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджа. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей", - отметил он.видео дня
По словам Дмитрашкивского, большинство этих людей пожилого возраста и не в состоянии самостоятельно передвигаться.
"Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисково-спасательные работы", - добавил спикер.
По информации Генштаба ВСУ, Россия нанесла удар со своей авиации управляемой авиабомбой.
"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети. Сейчас делается все возможное для спасения уцелевших", - отметили в сообщении.
В Генштабе отметили, что этот удар является очередным военным преступлением РФ, которое направлено против мирного населения.
"Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан. За каждое военное преступление террористы обязательно понесут ответственность", - заверили в сообщении.
Смотрите видео последствий авиаудара армией РФ по интернату в Судже
Бои в Курской области - последние новости
Как сообщал Главред, недавно оккупанты совершили "жест доброй воли" на Курщине. Речь идет об армии КНДР - Пхеньян отзывает своих солдат из-за потерь.
Аналитики ISW подтвердили продвижение украинцев в Курской области. Так, ВСУ продвигаются вдоль улицы Новоселовки в северо-западной части Погребков.
В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко обратил внимание на военно-политический аспект. Он объяснил, для чего ВСУ удерживать Курщину.
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Украинская военная комендатура в Курской области
15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории.
В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.
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