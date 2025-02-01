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Не без других стран: Зеленский назвал, кто причастен к террору России

Анна Косик
1 февраля 2025, 20:48
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Под ударом в Одессе были не только украинцы, но и даже норвежские дипломаты.
Зеленский, ГСЧС
Враг продолжает атаковать Украину разными типами оружия / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

  • В Полтаве продолжаются спасательные работы после вражеского удара
  • В Одессе оккупанты атаковали не только украинцев, но и иностранных дипломатов
  • Россия использует во время атак вооружение с компонентами других стран

В результате вражеского удара по Полтаве уже известно о 17 пострадавших и 8 погибших. Об этом во время вечернего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на месте удара все еще продолжаются работы по поиску людей под завалами, на данный момент удалось спасти 22 человека. Враг также атаковал Харьковскую, Днепровскую, Запорожскую и Донецкую области.

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Оправляется от удара страны-агрессора России и Одесса. Там были повреждены музеи, филармония, много исторических зданий, известный одесский отель. Под ударом в Одессе были не только украинцы, но даже норвежские дипломаты, которые работают в Украине.

"Мы должны быть всегда абсолютно честными относительно такого российского террора: им не удалось бы самостоятельно наносить такой вред, так интенсивно и буквально каждую ночь. Каждый российский "шахед", каждая российская ракета - это компоненты производства других стран. Без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что с учетом этого очень важно, чтобы санкции против России были сильными и такими, что их невозможно будет обойти при любых обстоятельствах.

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Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обстрелы России украинских городов - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на субботу, 1 февраля, совершили масштабную атаку по Запорожью. Захватчики запустили по городу 18 дронов.

Впоследствии россияне совершили атаку на Полтавщину. Под удар попала энергетическая инфраструктура в области, зафиксировано попадание в жилой дом в Полтаве.

В Воздушных Силах затем сообщили, что украинские защитники сбили в ночь на субботу 56 ударных беспилотников типа Shahed, а также дронов других типов, еще 61 БпЛА не достиг цели.

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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