"Так воюет Россия": Зеленский прокомментировал удар РФ по интернату в Судже

Кратко:
- Россия так же воевала десятилетия назад против Чечни
- Под завалами погибли четыре человека
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по школе-интернату в Судже. По его словам, Россия всегда воюет против мирного населения. Об этом он написал в соцсети Х.
"Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, несмотря на то, что там были десятки гражданских", – написал президент.видео дня
Зеленский акцентировал, что так же Россия воевала десятилетия назад против Чечни. Так же российские военные убивали людей в Сирии.
"Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы. Это государство, которое лишено цивилизованности. И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб", – резюмировал Зеленский.
Как заявили в Генштабе ВСУ, в Судже по состоянию на 22:00 продолжаются работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению.
На месте продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории России.
"В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 - находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека – погибли", - говорится в сообщении.
Всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи, оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины.
Бои в Курской области - последние новости
Как сообщал Главред, 1 февраля российские военные нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже (Курская область, РФ). 95 человек оказались под завалами. Большинство этих людей пожилого возраста и не в состоянии самостоятельно передвигаться.
Аналитики ISW подтвердили продвижение украинцев в Курской области. Так, ВСУ продвигаются вдоль улицы Новоселовки в северо-западной части Погребков.
В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко обратил внимание на военно-политический аспект. Он объяснил, для чего ВСУ удерживать Курщину.
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Украинская военная комендатура в Курской области
15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории.
В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.
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