Ни одного паука больше не будет в доме: нестандартный способ отгонит их навсегда

Один простой продукт, который мы часто используем во время приготовления различных блюд, может помочь отогнать пауков.

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Чего боятся пауки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пауков

Какого запаха боятся пауки

Если дома поселились такие незваные гости, как пауки, то выгнать их может быть непросто. В холодное время года пауков в домах и квартирах может появиться еще больше, ведь они пытаются спрятаться в помещении от холода.

В зимнее время года они преимущественно только спят до весны, но все равно могут вызвать шок, если их побеспокоить.

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Эксперт по борьбе с вредителями поделился необычным, но эффективным способом, как избавиться от пауков в доме или квартире народными методами, пишет express.co.uk.

Джошуа Хьюстон, эксперт по борьбе с вредителями из WhatCost, показал эффективное домашнее средство, которое можно использовать, чтобы отогнать пауков. Он рассказал, чего больше всего боятся пауки. И оказывается, что одним из таких средств является овощ, который украинцы очень часто используют - без него не обходятся очень многие блюда. И в борьбе с пауками он также придет на помощь. Речь идет о луке.

"Чтобы избежать пауков в вашем доме, одним нетрадиционным решением является использование лука. Нарежьте несколько луковиц и поместите их в миску, наполненную водой. Тогда поставьте миску в место, где у вас есть проблемы с пауками, и запах должен отвлечь их", - отметил Джошуа Хьюстон.

Эксперт отмечает, что это экологически чистый способ уберечься от вредителей.

"Этот совет поощряет людей повторно использовать то, что они уже имеют, что является отличным способом уменьшить отходы и их углеродный след", - подчеркнул он.

В издании отмечают, что хотя нет научных доказательств, подтверждающих, что пауки активно ненавидят лук, в течение многих лет для их отпугивания использовали средства на основе лука. Считается, что этот запах не только неприятен для паукообразных, он также может нарушить их естественное поведение или навигацию.

Чем отогнать пауков из дома/ Инфографика: Главред

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