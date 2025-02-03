Неужели "Мона Лиза" никогда не была женщиной: неизвестная тайна шедевра да Винчи

Таинственный взгляд, неуловимая улыбка и загадочное прошлое делают "Мону Лизу" одной из самых мистических картин в мире.

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Тайны шедевра Джоконды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ответы на самые интересные вопросы:

Кто заказал у Да Винчи портрет Джоконды

Действительно ли " Мона Лиза " - это Лиза Герардини

" " Могла ли " Мона Лиза " быть мужчиной

Лицо с загадочной улыбкой знают во всем мире, но ее история окутана тайнами. Лиза Герардини - простая флорентийка XVI века или загадочная муза Леонардо да Винчи? Действительно ли она стала прообразом легендарной "Моны Лизы", которая сегодня завораживает посетителей Лувра, рассказывает Главред со ссылкой на All that's interesting.

Кто такая Лизы Герардини ("Мона Лиза")?

Лиза родилась 15 июня 1479 года во Флоренции в семье, которая когда-то была влиятельной, но потеряла статус еще до ее рождения. В 15 лет она вышла замуж за 29-летнего торговца шелком Франческо дель Джокондо. Этот брак, как считается, и стал причиной создания знаменитого портрета. Существует мнение, что сам Франческо заказал картину, чтобы увековечить красоту жены и подчеркнуть свой статус.

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Когда Леонардо да Винчи написал "Мона Лизу"?

Леонардо да Винчи, вероятно, начал работу над полотном в 1503 году, когда Лизе было 24 года. Однако картина так и не попала в семью Джокондо - художник оставил ее себе и забрал с собой во Францию. Из-за своего стремления к совершенству, постоянных новых проектов и травм Леонардо работал над ней до последних лет жизни.

После его смерти портрет приобрел король Франциск I, и картина попала в королевскую коллекцию. После Французской революции ее выставили в Лувре, где она остается до сих пор.

Существовала ли "Мона Лиза" на самом деле?

Но действительно ли Лиза Герардини - та самая "Мона Лиза"? В течение многих лет существовали сомнения. Некоторые ученые выдвигали альтернативные версии: модель могла быть куртизанкой, испанской аристократкой или даже самим Леонардо да Винчи в женском образе.

В 2005 году немецкий историк нашел записку, датированную XVI веком, в которой друг да Винчи, Агостино Веспуччи, подтверждал, что художник работал над портретом Лизы Герардини. Однако без других изображений этой женщины ученые не могут со 100% уверенностью установить, действительно ли ее лицо изображено на полотне.

"Действительно ли Лиза Герардини была увековеченной в Моне Лизе, культовом шедевре, который ежедневно привлекает десятки тысяч посетителей в Лувр? На основе исторических свидетельств это кажется более чем вероятным, но тайна, как и улыбка Моны Лизы, остается частью ее привлекательности", - отмечают эксперты All that's interesting.

Какие существуют конспирологические версии "Мона Лизы"?

Альтернативные теории относительно личности Моны Лизы включают:

портрет Екатерины, матери Леонардо да Винчи;

изображение принцессы Изабеллы Неаполитанской;

образ испанской дворянки Костанци д'Авалос;

возможный автопортрет самого Леонардо;

воображаемый идеал женщины, созданный из нескольких моделей.

Исследователи все еще продолжают искать ответы и разгадки. Вполне вероятно, что настоящая история этого шедевра, так и останется неразгаданной.

Ранее также ранее рассказывалось, как эксперт нашел 6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.

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