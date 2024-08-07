Эксперт нашел 6 тайных символов на картине 'Тайная вечеря' Леонардо да Винчи

Изображение "Тайной вечери" известного художника Леонардо да Винчи является одной из самых известных картин в мире.

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6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи / коллаж: Главред, фото: Википедия, Daily Mail

Исторический эксперт утверждает, что есть шесть скрытых символов в шедевре 1495 года, который рассказывает историю ареста и воскресения Иисуса, пишет Daily Mail.

Хотя скрытая символика в произведении Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" не подтверждена учеными, блогер Culture Critic подробно описывает шесть тайн, которые он разглядел.

"Это сложность и символизм, вплетенные в изображение, побуждали людей спекулировать с тех пор, как да Винчи создал картину. И как всегда, у Леонардо нет ничего случайного", - говорит он. видео дня

По его словам, на картине Иуда изображен в тени, ведь он уже предал Иисуса, и теперь сжимает в руке "окровавленные" сребреники. Culture Critic обращает внимание на то, что возле руки Иуды находится нечто похожее на контейнер для соли, который он опрокинул. Это, мол, символизирует нарушенный договор с Богом.

Тайные символов на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Также эксперт указывает на то, что Христос на картине да Винчи изображен в треугольной форме, что символизирует Святую Троицу: Бог-Отец, Иисус-Сын и Святой Дух.

Тайные символов на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

В то же время, святого Петра да Винчи нарисовал с ножом. По словам блогера, нож указывает на попытку Петра спасти Иисуса, отрезав ухо Малху, который был слугой еврейского первосвященника Кайяфы и который был среди 450 мужчин, которым приказали арестовать Иисуса.

Тайные символы на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Culture Critic говорит, что Святой Фома на "Тайной вечере" стоит слева от Иисуса с "интересно поднятым в воздух" пальцем. Это, мол, может символизировать апостола, который позже требует доказательств того, что Иисус воскрес из мертвых.

Тайные символы на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Эксперт подчеркивает, что есть на картине Леонардо да Винчи и таинственная фигура слева от Иисуса. Некоторые ученые предполагают, что это Мария Магдалина, которая путешествовала с сыном Божьим и была одной из его преданных последовательниц. Однако большинство исследователей убеждены, что на самом деле это один из самых молодых мужчин-апостолов Иоанн, чья бледная кожа и женские черты лица побудили людей верить, что это таинственная незнакомка.

Тайные символы на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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