УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи

Мария Николишин
7 августа 2024, 03:50
65
Изображение "Тайной вечери" известного художника Леонардо да Винчи является одной из самых известных картин в мире.
Эксперт нашел 6 тайных символов на картине 'Тайная вечеря' Леонардо да Винчи
6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи / коллаж: Главред, фото: Википедия, Daily Mail

Исторический эксперт утверждает, что есть шесть скрытых символов в шедевре 1495 года, который рассказывает историю ареста и воскресения Иисуса, пишет Daily Mail.

Хотя скрытая символика в произведении Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" не подтверждена учеными, блогер Culture Critic подробно описывает шесть тайн, которые он разглядел.

"Это сложность и символизм, вплетенные в изображение, побуждали людей спекулировать с тех пор, как да Винчи создал картину. И как всегда, у Леонардо нет ничего случайного", - говорит он.

видео дня

По его словам, на картине Иуда изображен в тени, ведь он уже предал Иисуса, и теперь сжимает в руке "окровавленные" сребреники. Culture Critic обращает внимание на то, что возле руки Иуды находится нечто похожее на контейнер для соли, который он опрокинул. Это, мол, символизирует нарушенный договор с Богом.

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине 'Тайная вечеря' Леонардо да Винчи
Тайные символов на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Также эксперт указывает на то, что Христос на картине да Винчи изображен в треугольной форме, что символизирует Святую Троицу: Бог-Отец, Иисус-Сын и Святой Дух.

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине 'Тайная вечеря' Леонардо да Винчи
Тайные символов на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

В то же время, святого Петра да Винчи нарисовал с ножом. По словам блогера, нож указывает на попытку Петра спасти Иисуса, отрезав ухо Малху, который был слугой еврейского первосвященника Кайяфы и который был среди 450 мужчин, которым приказали арестовать Иисуса.

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине 'Тайная вечеря' Леонардо да Винчи
Тайные символы на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Culture Critic говорит, что Святой Фома на "Тайной вечере" стоит слева от Иисуса с "интересно поднятым в воздух" пальцем. Это, мол, может символизировать апостола, который позже требует доказательств того, что Иисус воскрес из мертвых.

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине 'Тайная вечеря' Леонардо да Винчи
Тайные символы на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Эксперт подчеркивает, что есть на картине Леонардо да Винчи и таинственная фигура слева от Иисуса. Некоторые ученые предполагают, что это Мария Магдалина, которая путешествовала с сыном Божьим и была одной из его преданных последовательниц. Однако большинство исследователей убеждены, что на самом деле это один из самых молодых мужчин-апостолов Иоанн, чья бледная кожа и женские черты лица побудили людей верить, что это таинственная незнакомка.

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине 'Тайная вечеря' Леонардо да Винчи
Тайные символы на картине "Тайная вечеря" / фото: Daily Mail

Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Леонардо да Винчи интересные новости
Реклама

Главное за день

"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

05:45 Украина
В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион

В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион

02:52 Украина
РФ атаковала Киев "неконтролируемыми" ракетами: KN-23 развалилась в воздухе

РФ атаковала Киев "неконтролируемыми" ракетами: KN-23 развалилась в воздухе

02:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены 8452

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Лошадям - провал, Обезьянам - обида и стресс 3074

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Лошадям - провал, Обезьянам - обида и стресс

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз 2637

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз

Позорный разгром «Ахмата» и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском 2079

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Последние новости

06:10

Как простые россияне совершают тяжкие преступления из корыстных побуждений

05:45

"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

05:13

Усилили позиции ВСУ: поставки F-16 стерли "красные линии" Кремля - Снегирев

04:32

Лето закончится точно по календарю: прогноз погоды на август 2024

03:50

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблемуПутин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему
02:52

В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион

02:34

РФ атаковала Киев "неконтролируемыми" ракетами: KN-23 развалилась в воздухе

02:07

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

02:00

Дочь Виктора Ющенко попала в опасность и просит о помощи - что произошло

Реклама
01:30

"У меня идет отторжение": Камалия раскрыла настоящую причину развода с Захуром

01:16

Еще одна страна Африки разорвала дипотношения с Украиной

01:02

"Пузатика" ДиКаприо с моделью подловили на пляже и зафиксировали неприятный инцидент

00:28

Киевляне проклянут: звезда "Кухни" рассказала о неприятном инциденте на дороге

00:16

В Курской области РФ "неспокойно": в районе АЭС прогремели взрывыВидео

00:08

Лидер группы Schmalgauzen сообщил о гибели брата на фронте: "Великий воин и брат"

06 августа, вторник
23:53

На последних секундах Динамо упустило победу над Рейнджерс

23:32

"На нас просто забили": российские срочники жалуются на то, что их "кинули" в Судже

23:07

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

22:48

Россияне не переживут: путинистка Анастасия Волочкова призналась в связи с Аллой Пугачевой

22:33

"Деньги не пахнут смертью": французский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву

Реклама
22:19

В районе полигона РФ в Донецкой области - серия взрывов: "прилетело" по казармам

22:18

Вера Брежнева публично вступила в перепалку с фанаткой - причина скандала

22:08

Бои в Курской области: россияне опозорились заявлениями об "отступлении дрг"

21:49

Нью-Йорк могут захватить в ближайшее время: что происходит в поселке

21:34

"Возьму оружие в руки": Павел Зибров ошарашил заявлением

21:14

Украинцам в августе снова могут выключать свет: эксперты шокировали прогнозом

21:06

Вертолет РФ сбили над Сумской областью: украинские силы показали мощный результат

21:04

Кейт Мосс с дочерью похвастались шикарными фигурами на пляже

20:56

Как удалить грязь с микроволновой печи за считанные минуты: самый простой метод

20:12

ВСУ превзошли оккупантов в июле: Зеленский удивил заявлением о дронах

20:07

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз

19:58

Дом Тома Хэнкса ограбили неизвестные - подробности

19:54

Будут сиять: как почистить автомобильные фары - невероятный лайфхак с уксусом

19:50

Грозовые дожди будут заливать почти всю Украину: где будет хорошая погода

19:22

Есть уничтоженная авиация и пленные: первые данные о потерях РФ в Курской области

19:17

"Так сказал Залужный": Камалия рассказала, почему передумала идти на фронт

19:13

Все горит и взрывается: в Крыму на аэродроме начался жесткий пожар

19:02

Россия перебросила резервы из-за "прорыва ВСУ": подробности боев в Курской областиВидео

19:00

Запад снова дал Путину себя обмануть: что показал обмен заключеннымимнение

18:56

Как увеличить урожай помидоров: нужно сделать лишь одно важное действие

Реклама
18:45

"Уже четвертый отек Квинке": звезда "Дизель Шоу" загремела в больницу

18:45

Война пришла в Курскую область РФ: все подробности о неожиданной операции

18:44

Что будет, если ложиться спать с мокрой головой: специалисты предупредили о серьезных проблемах

18:04

Чтобы не отравиться: где лучше хранить консервы - важный нюанс

18:03

Каховская ГЭС покажется "цветочками": Путин планирует аварию на ЗАЭС - эксперт

18:01

Что нельзя делать на следующий день после Яблочного Спаса: приметы 7 августа

17:43

Что с демобилизацией: в ВР сделали откровенное заявление

17:38

РФ штурмует Часов Яр с флангов: в НГУ о критической ситуации в микрорайоне Канал

17:32

Второй ребенок и возможный брак: Тина Кароль дала загадочный комментарий

17:01

Можно ли замораживать виноград: совет для хозяек, чтобы сохранить ягоды до зимыВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять