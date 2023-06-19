Мужчина создал шедевр при помощи совков и цемента: видео посмотрели 20 млн раз

Итоговый результат превзошел все ожидания, а его видео посмотрело аж 20 миллионов человек.

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Мужчина создал шедевр при помощи совков и цемента / Скриншот с видео

Мужчина поделился простым и очень недорогим проектом, для реализации которого понадобится небольшое количество цемента, песка и несколько совков.

Кстати, ранее мы рассказывали, что ютубер придумала гениальный прием очистки плинтусов.

Автор YouTube-канала Design Construction Creative просто купил 6 пластиковых совков, в которые налил цемент. Итоговый результат превзошел все ожидания, а его видео посмотрело аж 20 миллионов человек.

Что понадобится?

В данном проекте мужчина использовал шесть пластиковых совков, но можно взять всего три. Также понадобится скотч, который нужно наклеить на дне каждого совочка - он не даст цементной смеси соскользнуть с пластика.

Смешайте песок и цемент в пластиковом ведре в соотношении 2:1 и заполните совки. Обязательно разровняйте цементную смесь сверху, чтобы на поверхности не осталось больших бугорков. Подождите 24 часа, пока цемент полностью затвердеет.

Теперь нужно аккуратно удалить цемент из совков. Сформируйте из кусков цемента круг и подкрепите его кирпичами. Не забудьте положить на дно плантатора пластиковый лист.

Цветочный горшок из цемента / скриншот с видео

Смешайте еще цемента и нанесите его на дно горшка. Равномерно распределите цемент, следя за тем, чтобы не образовывались неровности или пузыри. Оставшийся цемент распределите по углам, чтобы плантатор был полностью герметичным.

Подождите еще 24 часа, пока бока и дно полностью не высохнут. Теперь вы можете выбрать любой цвет для покраски готового плантатора.

Цветочный горшок из цемента / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как сделать цветочный горшок из цемента и совков:

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