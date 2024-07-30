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Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с совой

Андрей Ганчук
30 июля 2024, 05:55
42
Попробуйте разгадать интересную и загадочную головоломку – на картинках, где нарисована сова, нужно отыскать сразу несколько видимых отличий.
Главное
Надо найти три отличия за 9 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься и переключить внимание, можно разгадывать головоломки. Увлекательные ребусы помогут потренировать смекалку и весело провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно найти отличия на двух картинках, на которых изображена сова.

Головоломка от Jagranjosh непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассматривать обе картинки. Предстоит обнаружить, где же отличия.

Показано две картинки, на которых сонная сова сидит на дереве под луной. Ваша задача – найти сразу 3 отличия первого от второго рисунков.

видео дня

Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Главное
Внимательно смотрите на картинку, и вам удастся разгадать ребус / Jagranjosh

Не удалось найти три отличия? Ловите подсказку: на второй картинке, в отличие от первой, нет ветки на сучке справа, левый сук затупленный, а не заостренный, а на перьях совы не выглядывают пушинки.

Разгадка
Если нашли все три отличия, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно за 12 секунд внимательно рассмотреть точки и найти собаку.

Также можно разгадать ребус, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Четверо котов смотрят на странное небо и где-то там на картинке спрятан кусок пиццы.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. В осеннюю дождливую погоду девочка вышла прогуляться с собакой. За ними наблюдает черепаха, которую и предстоит отыскать.

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