Очень сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за две минуты

Большинство людей не очень внимательны к деталям и не способны замечать мелкие различия, но эту способность можно натренировать, если разгадывать хотя бы по одной головоломке в день.
Главред предлагает заманчивый вызов. На изображении ниже вы увидите две на первый взгляд одинаковые сцены, но все не так просто, как кажется.
На самом деле между картинками есть пять отличий, и только истинные детективы их заметят.
Если вы хотите, чтобы это испытание для вашей внимательности стало еще более захватывающим, поставьте таймер на 2 минуты - это время, в течение которого нужно выполнить задание.
Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.
Правильные ответы:
1. Деталь на левой подставке дивана более наклонена и повернута влево.
2. Панель на стене рядом с мужчиной белом-синей футболке отсутствует.
3. Флаг у женщины перевернут.
4. Значок на куртке мужчины в желтом отличается.
5. У мужчины в красном отсутствует подошва на обуви на правой ноге.
Ранее Главред предлагал разобраться со сложной оптической иллюзией - на картинке нужно было найти странные несоответствия: Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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