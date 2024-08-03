Очень сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за две минуты

Головоломки, в которых нужно найти отличия, могут стать настоящим испытанием. Готовы ли вы бросить себе вызов?

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Головоломки тренируют внимательность к деталям / mirror.co.uk

Большинство людей не очень внимательны к деталям и не способны замечать мелкие различия, но эту способность можно натренировать, если разгадывать хотя бы по одной головоломке в день.

Главред предлагает заманчивый вызов. На изображении ниже вы увидите две на первый взгляд одинаковые сцены, но все не так просто, как кажется.

На самом деле между картинками есть пять отличий, и только истинные детективы их заметят.

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Если вы хотите, чтобы это испытание для вашей внимательности стало еще более захватывающим, поставьте таймер на 2 минуты - это время, в течение которого нужно выполнить задание.

Картинка №1 / mirror.co.uk

Картинка №2 / mirror.co.uk

Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

Правильные ответы:

1. Деталь на левой подставке дивана более наклонена и повернута влево.

2. Панель на стене рядом с мужчиной белом-синей футболке отсутствует.

3. Флаг у женщины перевернут.

4. Значок на куртке мужчины в желтом отличается.

5. У мужчины в красном отсутствует подошва на обуви на правой ноге.

Правильные ответы / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разобраться со сложной оптической иллюзией - на картинке нужно было найти странные несоответствия: Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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